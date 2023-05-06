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"Евакуація" окупантів іде надто швидко, можуть готувати провокації – мер Мелітополя

Катерина ТищенкоСубота, 6 травня 2023, 22:19
Евакуація окупантів іде надто швидко, можуть готувати провокації – мер Мелітополя
черга на КПП Чонгар в напрямку Криму, фото з Telegram Федорова

Мер Мелітополя Іван Федоров заявляє, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.

Джерело: Федоров в ефірі телемарафону і в Telegram

Дослівно: "Та часткова евакуація, яку вони оголосили, йде надто швидко, і є версія, що вони можуть готуватися до провокацій і робити це саме серед цивільних".

Деталі: На прикладі Токмака Федоров розповів, що з п’ятниці раз на 20-30 хвилин звідти від’їжджають автобуси або колони автобусів, у яких цивільних людей "лише третина, а інші – перевдягнені військові". За словами мера, здебільшого ці автобуси йдуть до Бердянська, там цивільних залишають, а військових продовжують везти до Маріуполя. Також у Токмаку шалені черги за хлібом, бензин закінчився на більшості заправних станцій.

Федоров також заявив, що "евакуація" відбувається не тільки в тих населених пунктах, які ворог оголосив публічно.

"На прикладі мого рідного Мелітополя ми можемо побачити наступну картину: з учорашнього дня на території 1 гімназії й на центральній площі Перемоги стоять автобуси, які забирають здебільшого колаборантів та тих скажених, хто погодився з ворогом кудись там поїхати. Також сьогодні ворог виїхав з деяких адміністративних будівель. Наприклад, Богдана Хмельницького, 70, де було розташовано їхнє пропагандистське Z-TV, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради на Грушевського, 5, та інші адміністративні будівлі ворог покидає і палить там всі документи", - розповів мер.

Разом з тим, у Telegram він опублікував фото черг на КПП Чонгар по дорозі від окупованого Мелітополя до Криму.

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"Окупанти догралися в "евакуацію": спровокували шалену паніку і не менш шалені черги… Військові та власники спецперепусток – поза чергою. Вантажівки з награбованим – в окремій черзі. А тисячам легкових авто – мінімум 5 годин очікування", – написав він.

Що передувало: 5 травня призначений окупантами так званий "голова" окупованої Запорізької області Євген Балицький оголосив про часткове вивезення жителів 18 прифронтових населених пунктів: Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори, Розівка.

Теми: Запорізька областьМелітопольевакуаціяокупація
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