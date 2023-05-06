Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна готує заборону імпорту з Молдови

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 22:33
Україна готує заборону імпорту з Молдови
Тарас Качка, фото з Facebook

У відповідь на обмеження, введені Молдовою, проти українського агроекспорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови",- зазначає посадовець.

За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Нагадаємо, в суботу 6 травня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

Як повідомляється, про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського візаві Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).

ВІДЕО ДНЯ

Також нагадаємо, що 2 травня Єврокомісія ввела заборону про імпорт вказаних товарів з України до пяти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, із збереженням їх транзиту.

Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.

Про причини та можливий перебіг аграрної кризи можна почитати у статті Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: Молдовасільське господарство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot

Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних

фотоПід Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP

Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив

Уряд розділив закупівлі для армії на дві групи: одна з них буде закритою

Кабмін дозволив не пускати в маршрутки людей із музикою, водіям теж заборонено вмикати

Усі новини...
Молдова
Молдова приєднається до рішення ЄС про обмеження на імпорт продовольства з України
Президентка Молдови: Ми в безпеці лише завдяки Україні, Росія прагне відродити СРСР
Молдова хоче ввести тимчасові обмеження на імпорт зернових з України
Останні новини
23:26
оновлено від 23:43У Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
23:08
Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot
22:53
Окупанти за добу кілька разів обстріляли Дніпропетровщину
22:27
Трамп має виплатити $5 млн письменниці, якої домагався 30 років тому – суд присяжних
22:22
Зеленський: Працюємо над додатковими оборонними пакетами
22:13
Найбільша група Європарламенту закликала запросити Україну до НАТО на саміті у Вільнюсі
22:02
"Росія оголосила війну Європі" – Матвійчук
21:52
Національна асамблея Франції визнала групу Вагнера терористичною організацією
21:46
відеоЗ-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ
21:35
фотоПід Бахмутом від російського обстрілу загинув відеожурналіст AFP
Усі новини...
Реклама: