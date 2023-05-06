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Україна готує заборону імпорту з Молдови

"Європейська правда"Субота, 6 травня 2023, 22:33
Україна готує заборону імпорту з Молдови
Тарас Качка, фото з Facebook

У відповідь на обмеження, введені Молдовою, проти українського агроекспорту, в уряді готують постанову про заборону молдовського імпорту.

Про це кореспонденту "Європейської правди" заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України Тарас Качка.

"Ми повідомили Кишинів – будь-яке обмеження з боку Молдови буде вважатися вкрай недружнім кроком і потягне за собою невідкладну заборону всього імпорту з Молдови",- зазначає посадовець.

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За його словами, введення такої заборони вже погоджено та запущено у підготовку.

Нагадаємо, в суботу 6 травня молдовське Міністерство сільського господарства повідомило про плани приєднатися до рішення ЄС щодо введення тимчасової заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику походженням з України, водночас дозволивши їхній транзит.

Як повідомляється, про це рішення міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля особисто поінформував українського візаві Миколу Сольського. За його словами, у молдовських сховищах перебуває значна кількість зернових, і це викликає у фермерів побоювання, що їм не вистачить місця для нового врожаю.

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За даними Держстату, за результатами 2022 року імпорт з Молдови в Україну склав $151 млн. Зокрема, Україна імпортувала з Молдови паливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильні екстракти ($15 млн), овочі та перероблені овочі ($16 млн), горіхи ($15 млн), а також чорні метали ($10 млн).

Також нагадаємо, що 2 травня Єврокомісія ввела заборону про імпорт вказаних товарів з України до пяти країн ЄС: Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії, із збереженням їх транзиту.

Заборона діятиме до 5 червня, проте можливе її продовження.

Про причини та можливий перебіг аграрної кризи можна почитати у статті Мала аграрна блокада. Пояснюємо наслідки рішення ЄС, яке послабило польську заборону.

Теми: Молдовасільське господарство
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