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Над Києвом вночі знищено ворожий розвідувальний безпілотник

"Українська правда"Неділя, 7 травня 2023, 06:31
Над Києвом вночі знищено ворожий розвідувальний безпілотник
Російський розвідувально-ударний БПЛА "Форпост". Ілюстративне фото Генштабу

Цієї ночі сили ППО збили над Києвом російський розвідувальний безпілотник.

Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram

Пряма мова: "Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений".

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Деталі: За словами Попка, наразі інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня, дані уточнюються.

Теми: Київбезпілотникиповітряна тривога
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