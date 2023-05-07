Над Києвом вночі знищено ворожий розвідувальний безпілотник
Неділя, 7 травня 2023, 06:31
Цієї ночі сили ППО збили над Києвом російський розвідувальний безпілотник.
Джерело: начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram
Пряма мова: "Під час останньої повітряної тривоги в повітряному просторі Києва був виявлений розвідувальний БПЛА ворога. Силами і засобами протиповітряної оборони дрон був знищений".
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Деталі: За словами Попка, наразі інформація щодо потерпілих чи руйнувань відсутня, дані уточнюються.