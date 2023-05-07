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"Цілей не досягли": Повітряні сили розповіли про нічну авіаатаку росіян

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 11:18
Цілей не досягли: Повітряні сили розповіли про нічну авіаатаку росіян
ЮРІЙ ІГНАТ. ФОТО - МЕДІАЦЕНТР УКРАЇНА-УКРІНФОРМ

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічний обстріл російських окупантів, коли ті з дальньої авіації запустили по Україні шість ракет Х-22.

Джерело: Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова Ігната: "Із семи бомбардувальників було випущено шість ракет Х-22.

Цілей вони не досягли".

Деталі: За словами Ігната, допустима похибка цих ракет є небезпечною і складає 600 метрів.

Також вночі росіяни запустили до семи авіабомб на східному напрямку та з Півночі.

Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли Миколаївський район 5 ракетами Х-22 з авіації, пошкоджена будівля промислового підприємства.

ВІДЕО ДНЯ

Де ще одна ракета наразі невідомо.

Теми: Повітряні сили ЗСУобстрілвійна
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