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Росіяни змінюють тактику, щоб навчитися обходити українську ППО – Гуменюк

Роман ПетренкоНеділя, 7 травня 2023, 15:16
Росіяни змінюють тактику, щоб навчитися обходити українську ППО – Гуменюк
фото з бф гуменюк

Російські військові використовують різні тактики з метою виснаження української системи протиповітряної оборони, пояснила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

Джерело: Гуменюк в ефірі телемарафону

Пряма мова Гуменюк: "Те, що вони намагаються використовувати різні тактики — вони випробовують і виснажують нашу систему протиповітряної оборони, намагаються... знайти спосіб її обходити.

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І також розширюють свою тактику через те, що не мають сталого запасу засобів, якими можуть діяти. Тобто використовують те, що в них вже залишилося.

Високоточну зброю трішки економлять, іншу поки що використовують, завдяки чому випробовують і вивіряють, де ж саме та система протиповітряної оборони".

Нагадаємо: Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про нічний обстріл російських окупантів, коли ті з дальньої авіації запустили по Україні шість ракет Х-22.

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Теми: ППОЗбройні сили
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