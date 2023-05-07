Коли ми почнемо контрнаступ, Росія буде в паніці – заступник міністра оборони

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов вважає, що Росія буде в паніці, коли почнеться український контрнаступ.

Джерело: Гаврилов в інтерв'ю британському виданню The Independent

Пряма мова: "Ми почнемо наш контрнаступ, коли і де – зараз не має значення. [І коли це станеться,] Росія буде в паніці, ви побачите багато паніки. Вони досі не розуміють, що [їхня] пропаганда демонструє неправдиву картину того, що насправді відбувається на місцях. Ця війна буде виграна на землі, а не на екранах телевізорів, не в інтернеті…

Я не здивуюся, якщо одного дня, можливо, цього або наступного місяця, ми побачимо щось, що сприятиме негайному краху російської стратегії або її армії, [її] економіки".

Деталі: За його словами, утримання Бахмута було ключовим моментом у підготовці України до контрнаступу. Утримуючи плацдарм у "фортеці" Бахмут, Україна викрила той факт, що російська військова машина "вже не тієї якості, яку ми бачили рік тому, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну і в першій хвилі в'їхала на танках".

"Бахмут продемонстрував не лише нам в Україні, але й ворогу, що для Росії немає військового рішення у цій війні; навіть гірше, наприкінці цієї війни на Росію чекає військова катастрофа, і ми це побачимо найближчим часом", - заявив він.

Гаврилов додав, що після багатьох місяців виснажливої війни ситуація на місцях може почати розвиватися дуже стрімко.

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"Я можу лише сказати, що ми робимо все можливе, щоб закінчити війну якомога швидше… Я б дуже хотів, щоб 2023 рік став роком перемоги", - підкреслив він.

Що передувало: У листопаді 2022 року Гаврилов прогнозував, що до кінця грудня того ж року українські сили можуть повернутися в Крим, а війна з Росією закінчиться до кінця весни 2023 року.