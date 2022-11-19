Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони

Війна з Росією закінчиться до кінця весни, прогнозує заступник міністра оборони генерал-майор запасу Володимир Гаврилов.

Джерело: Гаврилов в інтерв’ю Sky News

Деталі: Гаврилов вважає, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня.

Він також назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії, але запевнив, що вона не є загрозою, яка зупинить Збройні сили від звільнення усіх територій.

Пряма мова Гаврилова: "В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця".

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що до кінця 2022 року українці матимуть "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна – сказати не може.