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Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони

Роман ПетренкоСубота, 19 листопада 2022, 12:34
Війна закінчиться до кінця весни – заступник міністра оборони
зсу, фото генштабу

Війна з Росією закінчиться до кінця весни, прогнозує заступник міністра оборони генерал-майор запасу Володимир Гаврилов.

Джерело: Гаврилов в інтерв’ю Sky News

Деталі: Гаврилов вважає, що українські сили можуть повернутися в Крим до кінця грудня.

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Він також назвав низькою ймовірність ядерної атаки з боку Росії, але запевнив, що вона не є загрозою, яка зупинить Збройні сили від звільнення усіх територій.

Пряма мова Гаврилова: "В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця".

Нагадаємо: Міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що до кінця 2022 року українці матимуть "хороші новини" щодо ситуації на фронті, але коли закінчиться війна – сказати не може. 

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Теми: війнаМіноборониЗбройні сили
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