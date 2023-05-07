Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 19:15
У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський
Сирський (ліворуч) під час поїздки до Бахмута, фото з його Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин…

Реклама:

Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії".

 
фото з Telegram Сирського

Деталі: Сирський зазначив, що станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. "Наша задача - не допустити цього", - підкреслив він.

ВІДЕО ДНЯ

Під час візиту командувач відзначив військових державними та відомчими нагородами, а також вручив подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.

Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: