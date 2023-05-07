Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський

Катерина ТищенкоНеділя, 7 травня 2023, 19:15
У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський
Сирський (ліворуч) під час поїздки до Бахмута, фото з його Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин…

Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії".

 
фото з Telegram Сирського

Деталі: Сирський зазначив, що станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. "Наша задача - не допустити цього", - підкреслив він.

Під час візиту командувач відзначив військових державними та відомчими нагородами, а також вручив подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутЗбройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Російські підрозділи, які втекли з-під Бахмута, вже двічі зазнавали поразок – ISW

США не бачать ознак відступу "вагнерівців" із Бахмута – Politico

фото Експрезидент "Мотор Січі" просив обміняти його в Росію − ЗМІ

У Києві запустили нове опитування: шукають заміну російським діячам на метро "Університет"

фото, відеоЖурналіст показав уламки російського "Кинджала", який збили в Україні

фото­Командувач Повітряних сил підписав ракету HARM: послання частково підлягає цензурі

Усі новини...
Бахмут
Росіяни обстрілюють Бахмут запалювальними й фосфорними боєприпасами – Генштаб
Кадиров заявив, що попросив у Путіна про переміщення його вояк у Бахмут
Пригожин і Кадиров хочуть звинуватити Міноборони РФ у невдачах в Бахмуті – ISW
Останні новини
08:55
фото, відео У Тбілісі протестували після рішення РФ скасувати візи і дозволити авіарейси
08:37
Окупанти за добу убили 5 цивільних на Донеччині, Херсонщині та Харківщині
08:23
Трамп: США надсилають Україні занадто багато зброї
08:14
Сили оборони за добу знищили 610 загарбників та 14 ворожих артсистем
08:10
фотоВорог гатив з артилерії по Нікополю: пошкоджено 3 житлові будинки
07:45
У Росії заявили, що у Курській області під обстріл потрапила електропідстанція
07:19
Трамп не зміг сказати, чи бажає він Україні перемоги
06:47
Генштаб: Окупанти за 3 дні вивезли до Бердянська 300 людей, серед них – діти
06:28
Сили оборони відбили майже 40 ворожих атак – зведення
05:47
Трамп відмовився назвати Путіна воєнним злочинцем
Усі новини...
Реклама: