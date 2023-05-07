У Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів, проводять перегрупування – Сирський

Сирський (ліворуч) під час поїздки до Бахмута, фото з його Telegram

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляє, що в Бахмуті росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Джерело: Сирський у Telegram

Дослівно: "Бахмут. Важка оборона триває. Я відвідав наших воїнів у районах ведення бойових дій, зустрівся з командирами бойових частин…

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Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів з важкого озброєння, почали використовувати більш удосконалену техніку та проводять перегрупування військ.

Це свідчить про те, що ворог не збирається змінювати свої плани і робить все можливе, аби взяти Бахмут під контроль та продовжити наступальні дії".

фото з Telegram Сирського

Деталі: Сирський зазначив, що станом на сьогодні Силам оборони вдається зривати плани ворога на Бахмутському напрямку. Але росіяни все ще сподіваються захопити місто до 9 травня. "Наша задача - не допустити цього", - підкреслив він.

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Під час візиту командувач відзначив військових державними та відомчими нагородами, а також вручив подарунки близько 170 бійцям східного фронту, які героїчно проявили себе у боях.