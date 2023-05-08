Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС

На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники відбирають у місцевих мешканців катери.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ".

Деталі: За даними ЦНС, окупанти мають проблеми з логістикою на окупованих територіях півдня України.

"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", – повідомили у Спротиві.