Росіяни відбирають катери у мешканців окупованої Херсонщини – ЦНС
Понеділок, 8 травня 2023, 00:55
На тимчасово окупованій Херсонщині російські загарбники відбирають у місцевих мешканців катери.
Джерело: Центр національного спротиву
Дослівно: "На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області представники окупаційних адміністрацій відбирають у місцевого населення катери. Таким чином вони намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях ЗС РФ".
Деталі: За даними ЦНС, окупанти мають проблеми з логістикою на окупованих територіях півдня України.
"За напрямок відповідає заступник міністра оборони РФ Юнусбек Євкуров, який провалив плани із забезпечення катерами російських підрозділів", – повідомили у Спротиві.
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