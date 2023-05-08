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Зеленський зробив 9 травня Днем Європи, а День перемоги запропонував на 8 травня

Олена Рощіна, Євген КізіловПонеділок, 8 травня 2023, 09:13
Зеленський зробив 9 травня Днем Європи, а День перемоги запропонував на 8 травня
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пропонує встановити в Україні 8 травня День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років, а 9 травня відзначати не День перемоги, а День Європи – він подав у Верховну Раду законопроєкт про 8 травня і підписав указ про День Європи.

Джерело: звернення президента України до народу з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

Пряма мова: "8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 мільйонів українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю.

Різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. Народи Європи й Америки… Азія, Австралія, Африка – кожен має власну історію боротьби в тій війні, але спільну історію перемоги".

Деталі: Зеленський зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. 

Пряма мова: "Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це – історія нашого народу, наших союзників, усього вільного світу. Сьогодні ми повертаємо її нашій державі.

Сьогодні я подаю до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років".

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Деталі: Зеленський заявив, що українці ніколи не забудуть внесок свого народу в перемогу над нацизмом і нікому не дадуть "стерти роль українців у цій перемозі, наших людей, того покоління, про яке бережемо пам'ять майже в кожній нашій родині".

"Ми не дозволимо присвоїти спільну перемогу народів антигітлерівської коаліції й не дамо брехати, ніби перемога могла відбутись і без участі якоїсь країни чи народу", – заявив президент.

"Зло ми знищували разом! Так само, як разом протистоїмо зараз аналогічному злу. Згадуючи героїзм мільйонів українців у тій війні проти нацизму, ми бачимо такий же героїзм у діях наших воїнів зараз – нащадків тих, хто здобув перемогу – капітуляцію нацизму того дня, 8 травня 45-го року. І ми пишаємося героїзмом українського народу! Тоді й зараз", – наголосив Зеленський.

Пряма мова: "Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється проти тотального зла. Зараз, як і 80 років тому, Україна б’ється за майбутнє – і своє, і всієї Європи, усього вільного світу. Зараз, як і 80 років тому, ми спираємося на спільну силу вільних народів і знаємо, що разом із ними завжди будемо частиною вільної Європи, яка не підкориться злу. 

І разом з усією вільною Європою 9 травня в Україні будемо відзначати День Європи. Європи об’єднаної, в основі якої має бути й буде мир. Європи нашої, частиною якої Україна завжди була, є й буде.

Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра, 9 травня, ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм".

Передісторія: 

  • У березні 2015 року президент Петро Порошенко своїм указом визначив 8 травня в Україні як День пам'яті та примирення, однак 9 травня залишилося Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. 8 травня було робочим днем, а 9 травня залишалося святковим вихідним.
  • Порошенко тоді пояснив це прагненням об’єднати Україну і заявив: "Коли ми чуємо на запитання провокатора відповідь президента сусідньої країни, що перемога могла б відбутися без українців, – це розкол загального антифашистського руху, знущання над пам’яттю українців, які звільнили не лише Україну, але всю Європу".
  • 2 травня 2023 року, через 9 років гібридної війни Росії проти України і понад рік повномасштабної війни, Верховна Рада на законодавчому рівні визнала політичний режим у Росії "рашизмом" та засудила його.
  • Росія 9 травня відзначає День перемоги у "Великій вітчизняній війні".
  • У європейських країнах 9 травня відзначають День Європи, в Україні День Європи до цього року відзначали у третю суботу травня.

УП, доповнено
Теми: ЗеленськийісторіяУкраїнавійна
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