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Росія активно вербує на війну трудових мігрантів з Центральної Азії – розвідка Британії

"Європейська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 09:37

У Росії активно вербують трудових мігрантів із Центральної Азії для того, щоб відправити їх на війну в Україну. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в понеділок.

Згідно з оглядом, російські вербувальники відвідують мечеті та імміграційні служби з метою вербування. В імміграційних службах співробітники, які розмовляють таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагаються вербувати мігрантів.

Радіо Free Europe повідомляє, що вербувальники пропонують бонуси за реєстрацію у розмірі 2 390 доларів США та зарплату до 4 160 доларів США на місяць. 

Мігрантам також пропонують прискорений шлях отримання російського громадянства: від шести місяців до одного року замість звичайних п'яти років.

Цих новобранців швидше за все відправлять на фронт в Україну, де рівень втрат надзвичайно високий, йдеться у огляді.

Вербування трудових мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони Росії виконати поставлене завдання щодо залучення 400 тисяч осіб для участі у бойових діях в Україні.

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Російська влада майже напевно прагне якомога довше відкладати будь-яку нову відкриту обов'язкову мобілізацію, щоб звести до мінімуму невдоволення всередині країни.

У минулому огляді британської розвідки йшлося, що скасування заходів до так званого Дня перемоги в Росії в низці регіонів може свідчити про все більше відчуття загрози серед російського керівництва у зв’язку з останніми атаками безпілотників.

Теми: РосіяАзіяВелика Британія
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