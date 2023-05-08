Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР знайшло ще одну колекцію цінних артефактів у екснардепа, який фінансував терористів

Валентина РоманенкоПонеділок, 8 травня 2023, 13:18
ДБР знайшло ще одну колекцію цінних артефактів у екснардепа, який фінансував терористів
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань знайшли у колишнього народного депутата України Валерія Горбатова ще одну колекцію стародавніх українських артефактів.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Під час нових обшуків на початку травня, у депутата та членів його злочинної групи було виявлено ще одну схованку з великою колекцією старожитностей, які також могли бути протиправно вилучені з Музейного фонду України або знайдені під час незаконних розкопок. Було знайдено понад тисячу артефактів, які належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

Реклама:

Зокрема, вилучено меч гунів, декорований золотом та альмандинами. За стилістикою він нагадує славнозвісну гунську діадему з Мелітопольського музею, яка була викрадена російськими окупантами.

Також знайдені обладунки 16–19 ст., серед яких шоломи польських гусарів, типу Моріон, іранські шоломи, монети періодів від античності до пізнього середньовіччя.

 

Знайшли правоохоронці й візантійську золоту декоровану емаллю іконку із зображенням архангела Михаїла 11–12 ст., античні та скіфські старожитності, ікони, холодну зброю 14–19 ст., Першої та Другої світових воєн, мечі епохи Великого переселення народів тощо".

ВІДЕО ДНЯ
 
 

Деталі: Під час обшуків також виявлено документи щодо здійснення незаконної господарської діяльності на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Донецької області.

В 2022 році працівники ДБР за інформацією ДСР Нацполіції викрили на фінансуванні терористичної організації "ДНР" колишнього народного депутата Валерія Горбатова, який на початку двохтисячних років очолював Раду Міністрів АР Крим. Він продовжував здійснювати бізнес-діяльність на окупованих територіях України та сплачував податки окупантам.

Колишній посадовець також привласнив культурну спадщину України, за попередньою інформацією, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

Тоді працівники ДБР провели шість одночасних обшуків. В одному з офісних приміщень Києва, що належать ексдепутату, було виявлено понад 6 тисяч одиниць історичних та культурних цінностей. Зокрема, у ході обшуків виявлено скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Цінні знахідки, як і попередні, наразі передано на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Надалі планується призначення судової-мистецтвознавчої та оціночної експертиз для встановлення культурної цінності об’єктів, їх вартості.

Обидві колекції, за попередніми даними, коштують мільйони доларів.

 

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії і досі переховується від правосуддя.

Теми: ДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
ДБР
Суд конфіскував квартиру в центрі Львова посадовиці митниці
ДБР розслідує авіакатастрофу на Житомирщині, в якій загинули три пілоти Повітряних сил
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: