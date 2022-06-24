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Екснардеп ховав на горищі понад 6 тисяч артефактів, викрадених з музеїв Криму

Ельдар Сарахман, Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 11:57
усі фото Ельдара сарахмана, уп

Правоохоронці викрили на фінансуванні терористів "ДНР" колишнього нардепа Валерія Горбатова, а також в нього знайшли понад 6 тисяч артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в "чорних археологів".

Джерело: "Українська правда", генпрокурорка Ірина Венедіктова, ДБР

Деталі: Серед артефактів – скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Згідно з висновком експертів Національного музею історії, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

 

Венедіктова оцінила вартість вилученого у декілька мільйонів доларів. За її словами, всі цінні речі були знайдені у підозрюваного на горищі та електрощитовій у будинку в Києві.

 

Колекцію планують передати до музейного фонду України.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, це найбільша кількість експонатів в історії, повернута у власність держави, а деякі речі не мають аналогів в музеях України та світу.

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Колишній посадовець привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

 

За словами Венедіктової, обшуки проводили майже тиждень. Серед знахідок вилучено старовинну книгу "Саркофаги Галії", яка була експонатом Руського археологічного музею Константинополя, а потім частиною бібліотеки Херсонеського музею в Криму.

Теми: музеїісторіядержзрадаКрим
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