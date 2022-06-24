Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Екснардеп ховав на горищі понад 6 тисяч артефактів, викрадених з музеїв Криму

Ельдар Сарахман, Роман ПетренкоП'ятниця, 24 червня 2022, 11:57
Екснардеп ховав на горищі понад 6 тисяч артефактів, викрадених з музеїв Криму
усі фото Ельдара сарахмана, уп

Правоохоронці викрили на фінансуванні терористів "ДНР" колишнього нардепа Валерія Горбатова, а також в нього знайшли понад 6 тисяч артефактів та експонатів, викрадених з музеїв АР Крим та куплених в "чорних археологів".

Джерело: "Українська правда", генпрокурорка Ірина Венедіктова, ДБР

Деталі: Серед артефактів – скіфські мечі Акінак, списи, сокири, стріли, монети, кольчугу 12 сторіччя, шоломи епохи Еллінізму та посуд Трипільської культури.

Реклама:

Згідно з висновком експертів Національного музею історії, історичні артефакти належать епохам від бронзового віку до пізнього середньовіччя.

 

Венедіктова оцінила вартість вилученого у декілька мільйонів доларів. За її словами, всі цінні речі були знайдені у підозрюваного на горищі та електрощитовій у будинку в Києві.

 

Колекцію планують передати до музейного фонду України.

ВІДЕО ДНЯ

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, це найбільша кількість експонатів в історії, повернута у власність держави, а деякі речі не мають аналогів в музеях України та світу.

 

Колишній посадовець привласнив культурну спадщину України, викрадену з музеїв АР Крим та куплену у "чорних археологів".

За оперативними даними, колишній депутат втік з Києва на окуповані території напередодні повномасштабної російської агресії.

 

За словами Венедіктової, обшуки проводили майже тиждень. Серед знахідок вилучено старовинну книгу "Саркофаги Галії", яка була експонатом Руського археологічного музею Константинополя, а потім частиною бібліотеки Херсонеського музею в Криму.

Теми: музеїісторіядержзрадаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
музеї
Переозначення Музею війни та "Батьківщини-матері": блеф чи посутні зміни?
СБУ відповіла, чому не дає керівниці Музею Голодомору доступ до матеріалів скандального дослідження
На Сумщині з-під завалів дістали 66 гравюр, присвячених Голодомору
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: