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Удар РФ знищив склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 8 травня 2023, 13:51
Удар РФ знищив склад Червоного Хреста із гумдопомогою на Одещині
Фото: знищений склад Червного Хреста в Одеській області, фото Червоний Хрест

Внаслідок російського обстрілу Одещини у неділю було зруйновано склад із гуманітарною допомогою Червоного Хреста, надання допомоги призупинено; на Миколаївщині пошкоджень зазнав мобільний шпиталь товариства.

Джерело: пресслужба Червоного Хреста

Дослівно: "Внаслідок ракетного удару по Одещині 07.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожежа повністю знищила гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі".

Деталі: На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було. Надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Доповнено: Червоний Хрест повідомив, що через ракетний обстріл Миколаївської області 7 травня пошкоджень зазнав мобільний шпиталь Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України.

Внаслідок удару частина медичного обладнання, технічних засобів та меблів, які там знаходились, стали непридатними для подальшого використання. 

Триває ліквідація наслідків обстрілу після чого, шпиталь запрацює у звичному режимі, проте вже в іншому місці.

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Мобільний шпиталь ЧХ на Миколаївщині
Мобільний шпиталь ЧХ на Миколаївщині

Теми: Одеська областьЧервоний Хрестгуманітаркаобстріл
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