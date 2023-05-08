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Росіяни мають тактичні успіхи на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках − Міноборони

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 15:07
Росіяни мають тактичні успіхи на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках − Міноборони
Мапа бойових дій. Скриншот з deepstatemap.live

Упродовж останніх днів росіяни наступали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і мали там тактичні успіхи.

Джерело: медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center  

Дослівно Military Media Center: "Протягом останніх днів противник проводить наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і має там тактичні успіхи.

Разом з тим на Куп’янському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог веде активну оборону".

Деталі: Також повідомляється, що на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на захопленні міст Бахмут і Мар’їнка і на блокуванні шляхів постачання до міста Авдіївка.

На Таврійському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на веденні позиційної оборони, запобіганні закріплення українських військ на островах у гирлі Дніпра, недопущені втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами на окупованих територіях.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни утримують дві оперативні групи військ. Зазначається, що окупанти це роблять для того, щоб не допустити перекидання українських сил у райони активних бойових дій.

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Теми: РосіяБахмутАвдіївкаЛиман
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