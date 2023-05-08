Росіяни мають тактичні успіхи на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках − Міноборони

Упродовж останніх днів росіяни наступали на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і мали там тактичні успіхи.

Джерело: медійний майданчик Сил оборони, що координується Міноборони, Military Media Center

Дослівно Military Media Center: "Протягом останніх днів противник проводить наступальні дії на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках і має там тактичні успіхи.



Разом з тим на Куп’янському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог веде активну оборону".



Деталі: Також повідомляється, що на Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на захопленні міст Бахмут і Мар’їнка і на блокуванні шляхів постачання до міста Авдіївка.



На Таврійському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на веденні позиційної оборони, запобіганні закріплення українських військ на островах у гирлі Дніпра, недопущені втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами на окупованих територіях.



У прикордонних районах Брянської та Курської областей росіяни утримують дві оперативні групи військ. Зазначається, що окупанти це роблять для того, щоб не допустити перекидання українських сил у райони активних бойових дій.