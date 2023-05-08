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Голову Київської облради відправили у відставку

Ірина БалачукПонеділок, 8 травня 2023, 18:05
Голову Київської облради відправили у відставку
Наталія Гунько. Фото з Facebook

Голову Київської обласної ради Наталію Гунько відправили у відставку на засіданні 8 травня − за її дострокове звільнення проголосували більшість депутатів.

Джерело: сайт Київської облради

Деталі: Повідомляється, що на засіданні 8 травня депутати мали заслухати звіт голови Київоблради, але Гунько "вчергове проігнорувала" дане питання і на засідання у понеділок не з’явилася.

Також вказується, що 27 квітня виконавчий апарат облради зареєстрував пропозицію від депутатської більшості про скликання сесії з питання звільнення голови облради з вимогою до Гунько подати звіт про її роботу за минулий рік та озвучити його на сесії ради не пізніше 8 травня.

Дослівно облрада: "Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку".

Деталі: Також вказується, що зі звітом голови облради за 2022 рік депутати мали змогу ознайомитися раніше, тож на засіданні 8 травня вони проголосували за те, що визнають його незадовільним.

Виконання обов’язків голови Київської облради поклали на першого заступника Ярослава Добрянського.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Наталія Гунько − представниця "Слуги народу" і дружина народного депутата від президентської партії.
  • 27 квітня 2021 року депутати Київської обласної ради обрали Гунько головою облради.

Теми: Київська областьмісцева владавідставка
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