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Головою Київської облради стала дружина нардепа "Слуги народу"

Вівторок, 27 квітня 2021, 20:37
Головою Київської облради стала дружина нардепа Слуги народу
фото: Моя Київщина

27 квітня депутати Київської обласної ради обрали нову голову – нею стала представниця "Слуги народу" Наталія Гунько, дружина народного депутата від президентської партії.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Зазначається, що єдиною кандидаткою на посаду голови облради була Гунько. "За майбутнє" та "ЄС" підтримали її кандидатуру і своїх представників не висували.

Депутати також переобрали заступників голови ради. Ними стали двоє депутатів облради, які вже були заступниками голови у попередньому скликанні: представник "За майбутнє" Ярослав Добрянський (у попередній каденції представляв "Наш край") та представниця "ЄС" Тетяна Семенова. 

За присутності 58 депутатів рішення про обрання Гунько прийнято одноголосно. Стільки ж голосів підтримали її заступників.

Передісторія: 27 квітня Київська обласна рада проголосувала за відставку свого голови, депутата від "Слуги народу" Олександра Склярова.

"Українська правда" в Threads

Теми: Київська областьСлуга народу
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