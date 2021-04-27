Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Головою Київської облради обрали дружину нардепа "Слуги народу"

Вівторок, 27 квітня 2021, 20:37
фото: Моя Київщина

27 квітня депутати Київради обрали нову голову – нею стала представниця "Слуги народу" Наталія Гунько, дружина народного депутата від президентської партії.

Джерело: рух "Чесно"

Деталі: Зазначається, що єдиною кандидаткою на посаду голови облради була Гунько. "За майбутнє" та "ЄС" підтримали її кандидатуру і своїх представників не висували.

Депутати також переобрали заступників голови ради. Ними стали двоє депутатів облради, які вже були заступниками голови у попередньому скликанні: представник "За майбутнє" Ярослав Добрянський (у попередній каденції представляв "Наш край") та представниця "ЄС" Тетяна Семенова. 

За присутності 58 депутатів рішення про обрання Гунько прийнято одноголосно. Стільки ж голосів підтримали її заступників.

Передісторія: 27 квітня Київська обласна рада проголосувала за відставку свого голови, депутата від "Слуги народу" Олександра Склярова.

Теми: Київська областьСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін

Зеленський доручив скликати РНБО після поїздки на Херсонщину

Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України

відеоПорошенко дав Зеленському низку порад до зустрічі з Путіним

інфографікаКоронавірус у Києві: в місті не лишилося жодного "червоного" показника

Епіфаній розповів, чи треба вірянам йти до церкви на Великдень

Усі новини...
Київська область
Київська облрада звільнила свого голову-"слугу"
Зеленський змінив начальника управління СБУ в Києві та області
На ремонті доріг Київщини розікрали 2,6 мільйона: підозру отримав громадянин РФ
Останні новини
21:07
Новини 27 квітня: дисертація Киви, Зеленський та Путін
20:52
Зеленському на підпис направили закон, що наближає українську енергосистему до європейської
20:37
Головою Київської облради обрали дружину нардепа "Слуги народу"
20:23
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися
20:06
Комітет збереться через кандидатуру Галущенка на міністра енергетики
19:51
В МЗС Росії викликали послів чотирьох країн ЄС, які вислали російських дипломатів
19:36
Зеленський доручив скликати РНБО після поїздки на Херсонщину
19:24
Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт щодо агрострахування
19:06
Генсек НАТО відреагував на заяву РФ про відвід військ від України
19:02
Мінцифра пропонує врахувати вартість інтернету у прожитковому мінімумі
Усі новини...