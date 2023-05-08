ЄС відреагував на смерть у в’язниці критика Лукашенка, якого посадили за реакцію у соцмережі

Євросоюз заявив, що смерть у в’язниці блогера з Пінська Миколи Климовича підтверджує кричуще становище з правами людини в країні, та закликав негайно надати доступ до колишнього опонента Лукашенка на виборах Віктора Бабарика.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник Єврокомісії із закордонних справ Петер Стано.

Речник наголосив, що це ще один доказ того, що режиму Лукашенка байдуже до прав людини і Білорусь ігнорує свої зобов’язання у рамках міжнародного права та заклики світової спільноти припинити репресії.

"ЄС повторює вимогу щодо негайного надання доступу до колишнього кандитата у президенти Віктора Бабарика, якого, як повідомляли, госпіталізували після неналежного поводження у в’язниці. Також ЄС повторює заклик на проведення розслідування причин та обставин смерті політв’язня Вітольда Ашурака 21 травня 2021 року", – заявив Петер Стано.

Від імені Євросоюзу він закликав негайно звільнити усіх політв’язнів режиму Лукашенка та наголосив, що ЄС працюватиме над притягненням до відповідальності причетних до порушень прав людини у Білорусі.

Як повідомляла "Українська правда", політв'язень Микола Климович помер у колонії Вітебська через проблеми із серцем. Його засудили до року ув’язнення за реакцію у соцмережі на карикатуру на самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.