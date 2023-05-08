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Лукашенко також прилетів на парад до Путіна

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 19:45
Лукашенко також прилетів на парад до Путіна
Володимир Путін, Олександр Лукашенко: фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко також прилетів на традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА "Новости" з посиланням на прессекратаря Лукашенка

Дослівно: "Президент Білорусі прибув з робочим візитом до Москви".

Що було раніше: Перед цим на в Москву до Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, а також прем’єр-міністр Вірменії.

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Теми: ЛукашенкоПутінпарад
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