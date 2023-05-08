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В гостях у Путіна на параді буде більше ніж один президент

Олександр ШумілінПонеділок, 8 травня 2023, 17:40
В гостях у Путіна на параді буде більше ніж один президент
Фото: EPA/UPG

На традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Радіо свобода"

Деталі: Пресслужба президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомила, що той 8-9 травня приїде із "робочим візитом" в Росію і буде на параді.

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Також про відвідини параду повідомили пресслужба президента Таджикистану Емомалі Рахмона.

Згідно із повідомленням пресслужби, до Росії на парад до Путіна також полетить прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Оновлено 17:30: Пресслужба президента Узбекистану Шавката Мірзієєв у понеділок також повідомила, що той вилетів до Москви для участі в урочистостях 9 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В кінці квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що на 9 травня на параді в Москві із Путіним погодився бути президент Киргизстану Садир Жапаров.

Теми: Путінпарадісторія
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