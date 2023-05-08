В гостях у Путіна на параді буде більше ніж один президент
На традиційний парад 9 травня в Москву до президента Росії Володимира Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", "Радіо свобода"
Деталі: Пресслужба президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва повідомила, що той 8-9 травня приїде із "робочим візитом" в Росію і буде на параді.
Також про відвідини параду повідомили пресслужба президента Таджикистану Емомалі Рахмона.
Згідно із повідомленням пресслужби, до Росії на парад до Путіна також полетить прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Оновлено 17:30: Пресслужба президента Узбекистану Шавката Мірзієєв у понеділок також повідомила, що той вилетів до Москви для участі в урочистостях 9 травня.
Передісторія:
- В кінці квітня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що на 9 травня на параді в Москві із Путіним погодився бути президент Киргизстану Садир Жапаров.