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У Скадовську окупанти згортають роботу "адміністрацій" та вивозять документи - Генштаб

Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 травня 2023, 21:00
У Скадовську окупанти згортають роботу адміністрацій та вивозять документи - Генштаб
ФОТО: EPA-EFE

На Херсонщині у місті Скадовськ окупанти почали згортати діяльність районної та міської адміністрацій, завантажують транспорт документами та полишають населений пункт.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "У місті Скадовськ відзначено згортання діяльності районної та міської адміністрацій. Так, в ніч з 6 на 7 травня,  окупанти завантажили в автомобільний транспорт документацію, оргтехніку та інше майно державних установ, а вже на ранок 7 травня, разом із сім’ями, місто залишила значна частина російської окупаційної адміністрації".

Деталі: На даний час подібна ситуація спостерігається також у таких населених пунктах області, як Михайлівка, Петрівка, Шевченка, Широке, Улянівка та Красне.

Також в Генштабі повідомили, що через багатокілометрові затори на в’їзді до Криму та в районі Керченського мосту, вивезення документації та награбованого майна з державних установ тимчасово захопленої Херсонщини планується здійснити морським шляхом, за допомогою суховантажного судна, через порт міста Бердянськ.

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Теми: Херсонська областьСкадовськвійнаокупація
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