Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину. В ОВА кажуть про "Іскандери"
Понеділок, 8 травня 2023, 21:29
У понеділок російські війська атакувала ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.
Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака
Пряма мова: "(У понеділок – ред.) російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив "Іскандерами".
Деталі: Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.
Передісторія:
- В ніч на 1 травня у Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.