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Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину. В ОВА кажуть про "Іскандери"

"Українська правда"Понеділок, 8 травня 2023, 21:29
Росіяни ракетами атакували Дніпропетровщину. В ОВА кажуть про Іскандери
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: NEW.ПАВЛОГРАД.DP.UA

У понеділок російські війська атакувала ракетами Павлоградський район Дніпропетровської області.  

Джерело: повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Пряма мова: "(У понеділок – ред.) російська армія вдарила ракетами по Павлоградському району. Два вибухи пролунали у Межиріцькій громаді. Ймовірно, ворог цілив "Іскандерами". 

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Деталі: Загиблих та постраждалих через ракетну атаку немає.

Передісторія:

  • В ніч на 1 травня у Павлограді на Дніпропетровщині у неділю пізно ввечері пролунали вибухи. Після вибухів міська влада повідомила, що хімічна небезпека в Павлограді відсутня.

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Теми: ракетний ударДніпропетровська область
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