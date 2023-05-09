У Києві пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
Вівторок, 9 травня 2023, 05:06
У Києві пролунали вибухи, у столиці та області повідомили про роботу ППО.
Джерело: військова адміністрація Київської області, КМВА
Дослівно КОВА: "Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях.
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Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".
Дослівно КМВА: "На околицях Києва працює ППО!"
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено: О 5:23 після того, як у різних районах Києва пролунали вибухи, КМВА ще раз повідомила: "Працює ППО!"
Що передувало: Вночі 9 травня в усій Україні була оголошена повітряна тривога.