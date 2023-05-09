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У Києві пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 05:06
У Києві пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ DEFENCE UA

У Києві пролунали вибухи, у столиці та області повідомили про роботу ППО.

Джерело: військова адміністрація Київської області, КМВА

Дослівно КОВА: "Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Дослівно КМВА: "На околицях Києва працює ППО!"

Оновлено: О 5:23 після того, як у різних районах Києва пролунали вибухи, КМВА ще раз повідомила: "Працює ППО!"

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вночі 9 травня в усій Україні була оголошена повітряна тривога.

Теми: КиївКиївська областьППО
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