У Києві пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО

У Києві пролунали вибухи, у столиці та області повідомили про роботу ППО.

Джерело: військова адміністрація Київської області, КМВА

Дослівно КОВА: "Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Дослівно КМВА: "На околицях Києва працює ППО!"

Оновлено: О 5:23 після того, як у різних районах Києва пролунали вибухи, КМВА ще раз повідомила: "Працює ППО!"

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Вночі 9 травня в усій Україні була оголошена повітряна тривога.