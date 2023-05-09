Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Усі ворожі цілі над Києвом знищено, влучань не допущено – КМВА

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 06:01
Усі ворожі цілі над Києвом знищено, влучань не допущено – КМВА
Уламки збитої ракети в Голосіївському районі, фото МВС

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, над Києвом збиті всі випущені з 4 ворожих бомбардувальників ракети.

Джерело: КМВА, МВС

Деталі: За словами Попка, в Голосіївському район внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння.

"Інформація перевіряється", – зазначив начальник КМВА.

Він також повідомив, що в Шевченківському районі виявлені уламки ракети на проїжджій частині.

За його словами, інформація про потерпілих не надходила.

Попко додав, що ці дані попередні й вони уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Пізніше Попко повідомив, що нічна атака 9 травня була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За його даними, випущені крилаті ракети, швидше за все типу, Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

"Влучань не допущено", – зазначив Попко.

Теми: Київповітряна тривогавійнаобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі

фотоШтайнмаєр прийняв Зеленського у своїй резиденції

РФ атакувала десять областей України ракетами, БПЛА та артилерією

Атака РФ в ніч на 14 травня: ППО знищила 3 крилаті ракети і 25 дронів ворога

ISW повідомив, скільки кілометрів відбили Сили оборони в районі Бахмута

Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція

Усі новини...
Київ
У Києві пролунали вибухи, повідомляють про роботу ППО
Міноборони показало відео "полювання" на "Шахедів" в нічному небі над Києвом
У Києві піднявся рівень води: низка заплавних територій досі затоплені
Останні новини
13:11
Польща отримає перші HIMARS у понеділок
12:52
Колію на Хмельниччині відновлено, очікується дозвіл на рух поїздів
12:36
У Брянській області в суботу збили три гелікоптери та два літаки. Ймовірна робота російської ППО – Ігнат
12:29
У Миколаєві 4-річна дівчинка загинула під час гри на батуті, власницю атракціону затримали
12:19
Розвідка Британії сумнівається в ефективності координації військ РФ в Україні у їх нинішньому стані
11:55
Зеленський у Німеччині: Разом переможемо і повернемо мир
11:39
П’ятеро людей загинули, підірвавшись на вибухівці у Херсонській області
11:38
У США на будинок впав метеорит, якому 4,6 млрд років
11:30
відеоШольц прийняв Зеленського з військовими почестями
11:13
відеоЛукашенко не з'явився на Дні державного прапора Білорусі
Усі новини...
Реклама: