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Усі ворожі цілі над Києвом знищено, влучань не допущено – КМВА

Ольга Глущенко Вівторок, 9 травня 2023, 06:01
Усі ворожі цілі над Києвом знищено, влучань не допущено – КМВА
Уламки збитої ракети в Голосіївському районі, фото МВС

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, над Києвом збиті всі випущені з 4 ворожих бомбардувальників ракети.

Джерело: КМВА, МВС

Деталі: За словами Попка, в Голосіївському район внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння.

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"Інформація перевіряється", – зазначив начальник КМВА.

Він також повідомив, що в Шевченківському районі виявлені уламки ракети на проїжджій частині.

За його словами, інформація про потерпілих не надходила.

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Попко додав, що ці дані попередні й вони уточнюються.

Оновлено: Пізніше Попко повідомив, що нічна атака 9 травня була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.

За його даними, випущені крилаті ракети, швидше за все типу, Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.

За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.

"Влучань не допущено", – зазначив Попко.

Теми: Київповітряна тривогавійнаобстріл
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