Усі ворожі цілі над Києвом знищено, влучань не допущено – КМВА
Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що, за попередніми даними, над Києвом збиті всі випущені з 4 ворожих бомбардувальників ракети.
Джерело: КМВА, МВС
Деталі: За словами Попка, в Голосіївському район внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння.
"Інформація перевіряється", – зазначив начальник КМВА.
Він також повідомив, що в Шевченківському районі виявлені уламки ракети на проїжджій частині.
За його словами, інформація про потерпілих не надходила.
Попко додав, що ці дані попередні й вони уточнюються.
Оновлено: Пізніше Попко повідомив, що нічна атака 9 травня була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
За його даними, випущені крилаті ракети, швидше за все типу, Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.
За попередньою інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей.
"Влучань не допущено", – зазначив Попко.