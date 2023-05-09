В Офісі президента уточнили наслідки падіння уламків ракет 9 травня

За даними Офісу президента, при атаці в ніч на 9 травня Росія використала кілька ракет Х-55СМ, які, на щастя, не спричинили значих руйнувань.

Джерело: керівник ОП Андрій Єрмак у Telegram

Деталі: За словами Єрмака, у селі Мироцьке Бучанського району Київської області збита ракета (Х-55СМ) впала у подвір’я приватного будинку. Уламками пошкоджено покрівлю. Загиблих та потерпілих немає.



Ще одну ракету виявили в селі Тарасівка, Боярської територіальної громади, Фастівського р-ну, на полі. За характеристиками попередньо також зовні схожа на крилату ракету Х-55СМ.

У Києві уламки збитої ракети впали на присадибну ділянку у Голосіївському районі та в Шевченківському районі.



На Черкащині в лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети, за попередніми висновками Х-101. Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку ліквідовано. Постраждалих немає.



Вибуховою хвилею було пошкоджено 47 вікон будівлі комунального закладу "Черкаський обласний протитуберкульозний диспансер". Персонал лікувального закладу евакуював 47 пацієнтів до неушкодженої частини будівлі.



В Звенигородському районі знайдено місце падіння другої ракети без наслідків.

Нагадаємо: В ніч на 9 травня протиповітряна оборона України знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором.

Довідково: Ракета Х-55СМ – модифікація зі збільшеною дальністю радянської авіаційної крилатої ракети Х-55 (яка може нести ядерний заряд, але при обстрілах України ворог його не використовує).