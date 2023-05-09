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Путін на параді брехав, що всі країни для Росії "дружні", і порівняв Захід із нацистами

Ірина БалачукВівторок, 9 травня 2023, 11:34
Путін на параді брехав, що всі країни для Росії дружні, і порівняв Захід із нацистами
Путін дивиться на російський прапор, який так і не розгорнувся за весь час, що його несли через Красну площу. Скриншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін під час своєї промови на параді 9 травня збрехав, що для РФ немає ворожих країн, і що Росія хоче бачити майбутнє мирним і вільним. Але водночас додав, що сьогодні найважливішою його справою є війна в Україні.

Джерело: виступ Путіна

Пряма мова Путіна: "Для Росії немає недружніх, ворожих народів ні на Заході, ні на Сході. Як і абсолютна більшість людей на планеті, ми хочемо бачити майбутнє мирним, вільним і стабільним. Вважаю, що будь-яка ідеологія зверхності за своєю природою огидна, злочинна і смертоносна".

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Деталі: Він традиційно звинуватив Захід у тому, що він нібито "підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти, сіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм, знищує сімейні традиційні цінності".

Путін продовжував брехати, що український народ нібито став "заручником держперевороту і злочинного режиму його західних господарів, який утворився на його базі".

Пряма мова Путіна: "Ми пишаємося учасниками СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.), усіма, хто бореться на передовій. Немає зараз важливішої справи, ніж ваша бойова робота. На вас тримається безпека країни, від вас залежить майбутнє нашої державності та народу. Уся країна згуртувалася, щоб підтримувати наших героїв. Усі готові допомогти − моляться за вас".

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Деталі: Путін також образився на західні країни, які після нападу Росії на Україну почали зносити російські пам'ятники.

"Це теж злочин, відвертий реваншизм тих, хто готував новий похід на Росію, їхня мета домогтися розпаду і знищення нашої країни", − заявив Путін.

Він додав, що сьогодні цивілізація знову перебуває "на вирішальному переломному рубежі", мовляв, це нібито проти Росії розвалювали "справжню війну", але водночас Путін усе ж намагався переконати присутніх на параді, що РФ нібито "дала відсіч міжнародному тероризму, захистить і жителів Донбасу, забезпечить безпеку".    

Варто зазначити, що російський прапор так і не розгорнувся за весь час, що його несли через Красну площу. 

Солдати несли російський триколор та червоний прапор з серпом і молотом. 

 

Червоний прапор розвівався на Красній площі, водночас прапор РФ весь час був замотаний за флагшток. 

Передісторія:

Теми: РосіяПутін9 травня
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