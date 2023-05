На параді "второй армии мира" був лише один танк – часів Другої світової

У параді на Красній площі в Москві 9 травня 2023 року взяло участь істотно менше одиниць бойової техніки РФ, ніж у попередні роки, зокрема, тільки один танк - часів Другої світової.

Джерело: кадри трансляції параду, "Радіо Свобода", яке посилається на підрахунки аналітика Олівера Александера

Деталі: За даними Александера, загалом Красною площею цього року проїхала лише 51 одиниця техніки. Ще торік - коли парад уже був скорочений порівняно з часами до російського широкомасштабного вторгнення в Україну - у параді брала участь 131 бойова машина. У 2021 році їх було 197. Тобто скорочення порівняно з останнім довоєнним роком - майже вчетверо.

The flyover is expectedly cancelled. As no rehearsals had taken place, this was a guarantee.



Since the invasion the amount of vehicles in the annual parade has plummeted into a pitiful display:

2021: 197

2022: 131

2023: 51