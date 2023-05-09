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На параді "второй армии мира" був лише один танк – часів Другої світової

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 12:47
На параді второй армии мира був лише один танк – часів Другої світової
танк часів Другої світової Т-34. ілюстративне фото

У параді на Красній площі в Москві 9 травня 2023 року взяло участь істотно менше одиниць бойової техніки РФ, ніж у попередні роки, зокрема, тільки один танк - часів Другої світової.

Джерело: кадри трансляції параду, "Радіо Свобода", яке посилається на підрахунки аналітика Олівера Александера

Деталі: За даними Александера, загалом Красною площею цього року проїхала лише 51 одиниця техніки. Ще торік - коли парад уже був скорочений порівняно з часами до російського широкомасштабного вторгнення в Україну - у параді брала участь 131 бойова машина. У 2021 році їх було 197. Тобто скорочення порівняно з останнім довоєнним роком - майже вчетверо.

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Сам парад тривав близько 45 хвилин, включно з об'їздом військ і виступом Володимира Путіна. У попередні роки тривалість парадів доходила до півтори години, однак тоді парад містив і повітряну частину, яку в нинішньому році скасували.

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Александер, як і багато інших коментаторів, звернули увагу на відсутність сучасних танків. Без важкої бронетехніки парад обійшовся вперше з 2007 року.

Проходження техніки відкрив танк часів Другої світової Т-34.

Далі проїхали легкі бойові машини - "Тигри", потім "Урали" і БМП "Бумеранг", також Красною площею провезли ракетні комплекси "Іскандер", С-400 і три міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс".

Прохід військової техніки на параді зайняв менше 10 хвилин.

У попередні роки проходження техніки займало істотно більше часу, водночас демонструвалися сучасні танки "Армата" та інші машини, які не мають, за словами коментаторів, "аналогів у світі". Водночас у бойових діях в Україні, як зазначали багато коментаторів, ця техніка або не брала участі зовсім, або була присутня на фронті в дуже обмежених кількостях.

За підрахунками видання "Агентство", у параді взяло участь близько восьми тисяч осіб, це мінімальна кількість учасників із 2008 року (Міноборони РФ заявляло про 11 тис. учасників).

У 2022 році в параді брали участь 11 тисяч військових.

Теми: Росія
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