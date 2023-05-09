Справи Майдану: в Україні заочно судитимуть ексглаву МВС Захарченка

Колишніх міністра внутрішніх справ, одного з його заступників та ексдиректора департаменту матеріального забезпечення МВС України судитимуть в Україні in absentia (заочно), що дозволить провести судовий розгляд та прийняти кінцеве рішення без участі обвинувачених.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "Слідством установлено, що колишні правоохоронці у січні 2014 року організували постачання для озброєння підрозділів МВС України спеціальних засобів – понад 13 тисяч гранат виробництва Російської Федерації".

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Деталі: В Офісі генпрокурора не називають фігурантів, однак відомо, що у 2014 році МВС очолював Віталій Захарченко.

У подальшому обвинувачені, перевищуючи владу та службові повноваження, організували застосування цих спецзасобів, що не перебували на озброєнні МВС України, працівниками підрозділів внутрішніх справ до мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року в центрі Києва.

Внаслідок цього було заподіяно тілесні ушкодження 127 особам.

ВІДЕО ДНЯ

Ексміністр МВС обвинувачується в організації перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та розтрати майна МВС України в особливо великих розмірах, колишній заступник міністра – у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу та у пособництві у розтраті коштів МВС України.

Також ексдиректор департаменту матеріального забезпечення МВС України обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, пособництві у розтраті коштів МВС України та в пособництві у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, прокурори Офісу генпрокурора висунули додаткове обвинувачення іншому колишньому заступнику міністра внутрішніх справ, щодо якого судове провадження триває з 2015 року.

Експосадовець, який брав участь у прийнятті Кабміном постанов, що дозволяли використання російських спеціальних засобів, обвинувачується у пособництві працівникам правоохоронних органів у спричиненні 18 учасникам акцій протесту тяжких тілесних ушкоджень, середньої тяжкості тілесних ушкоджень 54 особам, легких тілесних ушкоджень 91 особі.

Йому також інкриміновано пособництво працівникам правоохоронних органів у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою із застосуванням фізичного насильства та за попередньою змовою групою осіб.

Що було раніше: У квітні 2021 року Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка у справі про незаконне постачання гранат із Росії.