Суд заочно арештував ексглаву МВС Захарченка та його заступника

Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та його заступника Віктора Ратушняка у справі про незаконне постачання гранат із Росії.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "Печерський районний суд Києва обрав колишнім міністру внутрішніх справ України та його заступнику запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами перевищення влади та службових повноважень під час поставки гранат з Російської Федерації, що спричинило тяжкі наслідки, та організації розтрати грошових коштів МВС України в особливо великих розмірах на їх розмитнення (ч.3 ст.365, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)".

Деталі: В ОГП пояснили, що таке рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно Захарченка та Ратушняка процедуру екстрадиції.

Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).



За даними слідства, з метою озброєння особового складу працівників органів внутрішніх справ, експосадовці міністерства організували у січні 2014 року незаконну поставку в Україну 13 тисяч 406 одиниць гранат російського виробництва.

Захарченко та Ратушняк також організували безпідставне митне оформлення ввезених гранат та сплату МВС України більше 1 млн 177 тисяч гривень митних платежів.

Вказані гранати не входили до переліку спецзасобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли випробування МОЗ України щодо можливості їх застосування до людей.

18 та 19 лютого 2014 року ввезені таким чином гранати російського виробництва були застосовані у центрі Києва до мітингувальників, внаслідок чого постраждало 86 осіб.

Зокрема, за даними слідства, тяжкі тілесні ушкодження тоді отримали 17 осіб, середньої тяжкості – 23 особи, легкі – 45 осіб. Одна людина загинула.

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