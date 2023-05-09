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Виманював гроші в родичів зниклих бійців ЗСУ: у Києві викрили шахрая

Валентина РоманенкоВівторок, 9 травня 2023, 13:18
Виманював гроші в родичів зниклих бійців ЗСУ: у Києві викрили шахрая
фото поліції

У Києві затримали шахрая, який заволодівав коштами родичів зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, речниця прокуратури Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За матеріалами слідства, 28-річний уродженець Сумської області вишукував у соцмережі  публікації про пошук українських захисників, які тривалий час не виходять на зв’язок зі своїми рідними.

Представляючись офіцером ЗСУ, волонтером або товаришем по службі, він повідомляв рідним та близьким зниклих військовослужбовців про те, що йому відомо їх місцезнаходження.

Здебільшого, місцем перебування зниклих воїнів він називав м. Бахмут та м. Кремінну, повідомляючи також про серйозні поранення, отримані захисниками.

Використовуючи вразливий психоемоційний стан потерпілих, підозрюваний пропонував їм перерахувати на його особистий банківський рахунок кошти начебто на бензин для евакуації розшукуваних бійців, закупки ліків для них, тощо.

 

Отримавши гроші, шахрай припиняв із потерпілими зв’язок, а інколи навіть ображав останніх, вказуючи на їхню довірливість.

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Таким чином фігурант ошукав щонайменше шістьох громадян, а свої "послуги" оцінював від 1,5 до 5 тисяч гривень. На теперішній час слідчі (розшукові) дії тривають, встановлюються всі постраждалі особи.

Під час затримання у зловмисника вилучили мобільний телефон та банківську картку, на яку потерпілі перераховували кошти. Підозрюваному загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Оновлено: Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець уточнила "Українській правді", що за клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту з альтернативою застави в 1 млн 342 тисяч гривень.

Теми: шахрайствоКиїв
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