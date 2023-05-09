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Лідери 37 країн-учасниць коаліції щодо спецтрибуналу над РФ провели дистанційний саміт

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 18:39

Лідери 37 країн-учасниць коаліції (Core Group) зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України 9 травня провели зустріч, де підтвердили підтримку ідеї створення такого механізму.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в Офісі президента України та МЗС України. 

До саміту під головуванням президента України Володимира Зеленського долучились представники 37 держав-учасниць коаліції.

"Саміт продемонстрував єдність Коаліції та довів, що відповідальність вищого керівництва Росії за злочин агресії неминуча. Всі учасники одноголосно підтвердили підтримку притягнення вищого політичного та військового керівництва Росії до відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України", – зазначають у комюніке.  

За підсумками країни-учасниці коаліції ухвалили спільну заяву, де підтримують ідею створення такого механізму правосуддя. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 9 травня перебуває з візитом у Києві, була присутня особисто. 

"ЄС підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. Як перший крок до цього, ми маємо збирати, зберігати та аналізувати докази. Для цього створюється Міжнародний центр розслідування злочину агресії проти України", – заявила вона після зустрічі. 

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Зеленський у своїй промові зазначив, що можна продовжувати дискусії про модель спецтрибуналу та інші деталі, але наголосив, що "це повинен бути трибунал".

"Я радий, що між нами є абсолютно чітка згода про те, що відповідальність агресора за злочин має бути неминучою. І саме відповідальність агресора за злочин агресії", – додав він. 

Нагадаємо, у своєму виступі у Гаазі Володимир Зеленський розкритикував ідею "гібридного" трибуналу, до якої, наскільки відомо, більше схиляються західні союзники України.  

В інтерв’ю "Європейській правді" Антон Кориневич, посол з особливих доручень у МЗС, розповів, що рішення про те, як саме буде виглядати трибунал щодо російського злочину агресії, ще не прийняте.

Коаліцію (Core Group) держав для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії створили з ініціативи МЗС України. На цей час до її складу входить 37 держав, серед яких – країни  Групи семи, ЄС та деякі країни Глобального півдня.

Теми: Росіякоаліція
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