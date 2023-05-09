Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Запоріжжі окупанти "евакуюють" дітей та бюджетників до Бердянська – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 9 травня 2023, 19:01
На Запоріжжі окупанти евакуюють дітей та бюджетників до Бердянська – Генштаб
Ілюстративне фото Getty Images

Російські загарбники з 8 травня розпочали вивозити дітей та працівників бюджетної сфери з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що "евакуація" здійснюється до Бердянська, але охочих виявилось небагато.

В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Що було раніше: 9 травня повідомлялось, що окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: дітиокупаціяЗапорізька областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
діти
Є підтверджені дані про 386 українських дітей, всиновлених у Росії − Лубінець
На Київщині в шести приватних дитсадках отруїлися діти – 17 госпіталізовані
Україні повернули 11 дітей, яких росіяни тримали на окупованій частині Херсонщини
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: