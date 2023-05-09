На Запоріжжі окупанти "евакуюють" дітей та бюджетників до Бердянська – Генштаб

Російські загарбники з 8 травня розпочали вивозити дітей та працівників бюджетної сфери з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області до Бердянська.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "8 травня російські окупанти розпочали вивезення з міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області дітей дошкільного та шкільного віку разом з батьками, а також освітян та інших працівників бюджетної сфери".

Деталі: Повідомляється, що "евакуація" здійснюється до Бердянська, але охочих виявилось небагато.

В той же час, усіх медичних працівників місцевої лікарні викликано на роботу.

Що було раніше: 9 травня повідомлялось, що окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.