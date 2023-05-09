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"Евакуація" з Енергодара: банкомати й АЗС порожні, не працюють магазини й аптеки

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 13:13
Евакуація з Енергодара: банкомати й АЗС порожні, не працюють магазини й аптеки
Енергодар, травень 2022 року, en.gov.ua

Російські окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.

Джерело: законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов’я"

Пряма мова: "Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.

Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні".

Деталі: Орлов додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.

Цьому передувало: 7 травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все небезпечнішою, експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли.

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Теми: ЕнергодарЗапорізька областьокупація
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