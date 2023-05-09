"Евакуація" з Енергодара: банкомати й АЗС порожні, не працюють магазини й аптеки
Російські окупанти вивозять із Енергодара, міста-сателіта Запорізької АЕС, документацію, комп’ютерну техніку, інше награбоване майно, у місті не працюють магазини й аптеки, автозаправки й банкомати спорожніли.
Джерело: законно обраний міський голова Енергодара Дмитро Орлов у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Новини Приазов’я"
Пряма мова: "Повивозили обладнання з медико-санітарної частини, комп’ютерну техніку, документацію, паспортний стіл, який вони розташували у приміщенні ЦНАПу.
Не працює інтернет стаціонарний, який був до цього, не працюють продовольчі магазини, аптеки. Ажіотаж по певних категоріях продуктів та засобів першої необхідності. АЗС та банкомати також порожні".
Деталі: Орлов додав, що окупаційна влада вже кілька днів вивозить свою документацію, очікуючи контрнаступу ЗСУ.
Цьому передувало: 7 травня генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ситуація в районі Запорізької атомної електростанції стає все небезпечнішою, експерти МАГАТЕ регулярно чують обстріли.
Передісторія:
- За інформацією Генерального штабу ЗСУ, з окупованої частини Запорізької області російська сторона евакуйовує окупаційну владу, так звану народну міліцію та їхні родини. Награбоване майно везуть у напрямку захопленого Криму.
- Російські загарбники "евакуюють" із Токмака Запорізької області у напрямку окупованого ними Бердянська своїх ставлеників та колаборантів, а також дітей з учителями й вихователями.
- Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти вивозять документацію та награбоване зі Скадовська в Херсонській області.