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У Лукашенка заявили, що "спецслужби" готували теракти в Білорусі на 9 травня

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 19:13
У Лукашенка заявили, що спецслужби готували теракти в Білорусі на 9 травня
Фото ілюстративне

Білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва", яке цитує голову КДБ країни Івана Тертеля

Пряма мова Тертеля: "Ці події були пов'язані, за нашими оцінками, з 9 Травня… Глава держави в курсі цих моментів. Ми затримали певну кількість осіб, які готувалися до вчинення терактів. І знаємо, що за цим стоять спецслужби... Я не хочу повністю відкривати сьогодні. Завтра ми постараємося все сказати".

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Передісторія:

  • 2 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з питань безпеки та охорони держкордону; йому доповіли, що нібито очікують "значного загострення ситуації".

Теми: Білорусь
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