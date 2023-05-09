У Лукашенка заявили, що "спецслужби" готували теракти в Білорусі на 9 травня

Білоруські силовики заявили, що попередили скоєння терактів невідомими спецслужбами на 9 травня.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва", яке цитує голову КДБ країни Івана Тертеля

Пряма мова Тертеля: "Ці події були пов'язані, за нашими оцінками, з 9 Травня… Глава держави в курсі цих моментів. Ми затримали певну кількість осіб, які готувалися до вчинення терактів. І знаємо, що за цим стоять спецслужби... Я не хочу повністю відкривати сьогодні. Завтра ми постараємося все сказати".

Передісторія:

2 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з питань безпеки та охорони держкордону; йому доповіли, що нібито очікують "значного загострення ситуації".