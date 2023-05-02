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Лукашенко зібрав силовиків – знову привиділося "загострення ситуації" на кордоні

Ірина БалачукВівторок, 2 травня 2023, 11:34
Лукашенко зібрав силовиків – знову привиділося загострення ситуації на кордоні
Лукашенко і силовики. Фото з сайту president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з питань безпеки та охорони держкордону; йому доповіли, що нібито очікують "значного загострення ситуації".

Джерело: білоруське держвидання БЕЛТА

Деталі: Лукашенко традиційно заявив, що обстановка навколо Білорусі нібито "залишається складною" і що нібито поблизу кордонів "нарощується військовий потенціал НАТО і відбуваються провокації".

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Пряма мова Лукашенка: "Відкласти цю нараду ми не могли: обстановка нас змушує реагувати на ту ситуацію, яка складається. Тому було доручено уряду, силовому блоку підготувати серйозні заходи на кордоні з метою недопущення на територію Білорусі різного роду диверсантів. Останнім часом такі випадки почастішали. Тому я хотів би почути вичерпні пропозиції щодо протидії".

Деталі: Голова Комітету державної безпеки Іван Тертель заявив, за даними розвідки, нібито "прогнозується значне загострення оперативної обстановки, яка складається навколо Білорусі".

Чому це важливо: Лукашенко допомагає російському диктатору Володимиру Путіну у війні проти України. Саме з території Білорусу російські вторглися на північ України у лютому 2022 року. Лукашенко також надав територію Білорусі для розміщення російського озброєння. З території РБ запускали ракети по мирних населених пунктах України. У Білорусі лікують і тренують російських військових. Також РБ уже займається підготовкою майданчиків для розміщення стратегічної ядерної зброї Росії.

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Всі ці дії Лукашенко намагається виправдати якоюсь міфічною загрозою нібито з боку країн НАТО. На початку російського вторгнення Лукашенко навіть заявляв, що Україна готувалась напасти на Білорусь і навіть обіцяв показати якусь карту. Ніяких мап він звісно не показав, а маячня від Лукашенка обросла жартами і мемами.

Наразі Лукашенко періодично збирає силовий блок і обговорює "загрозу біля кордонів".

Теми: ЛукашенкоБілоруськордонНАТО
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