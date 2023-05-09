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Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 20:16
Данілов: Остаточний план контрнаступу Зеленський ще не затвердив
Фото: УП

Остаточні плани щодо контрнаступу в кабінеті верховного головнокомандувача Володимира Зеленського ще не затверджено.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує секретаря Ради безпеки і оборони Олексія Данілова під час національного телемарафону

Пряма мова Данілова: "У кабінеті верховного головнокомандувача - президента нашої країни ухвалюватиметься крайнє рішення щодо термінів і напрямків (контрнаступу – ред.). І коли хтось починає про щось говорити, навіть із поважних інституцій на Заході, повірте: людей, які на сьогодні знають точно всі наші плани, не існує. Тому що остаточні плани ще не затверджено".

"Ми маємо кілька варіантів (контрнаступу – ред.). Вони всі перебувають у роботі. І залежно від тих обставин, які будуть на той чи інший час, ухвалюватимуться ті чи інші рішення. Не потрібно очікувати чи не очікувати.

Ми вже довели, що ми непереможна нація, і ми обов'язково це зробимо. І завдяки нашим партнерам зокрема".

Передісторія:

  • На початку квітня Данілов заявив, що інформацією про те, де і коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, володіють не більше ніж 5 людей на планеті.

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Теми: ДаніловЗеленськийконтрнаступ
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