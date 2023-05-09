Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня
Вівторок, 9 травня 2023, 21:03
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступив у Мінську із традиційною промовою під час відзначення Дня перемоги 9 травня.
Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"
Деталі: Журналісти звернули увагу, що після раптового повернення із Москви 9 травня Лукашенко лише взяв участь у покладанні квітів, а із промовою виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
У попередні роки зазвичай виступав сам Лукашенко.
"Подібне "доручення" - екстраординарна ситуація для Білорусі, де Лукашенко має абсолютну владу. Схоже, проблеми зі здоров'ям серйозніші, ніж може здаватися", - пишуть журналісти.
На останньому офіційному заході в Мінську в Лукашенка був охриплий голос.
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Що цьому передувало:
- Лукашенко по закінченні військового параду, влаштованого у Москві, негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
- На самому параді у Лукашенка була перев′язана рука. Пізніше стало відомо, що Лукашенко везли автотранспортом й на церемонію покладання квітів в Олександрівському саду.