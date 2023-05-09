Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступив у Мінську із традиційною промовою під час відзначення Дня перемоги 9 травня.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: Журналісти звернули увагу, що після раптового повернення із Москви 9 травня Лукашенко лише взяв участь у покладанні квітів, а із промовою виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

У попередні роки зазвичай виступав сам Лукашенко.

"Подібне "доручення" - екстраординарна ситуація для Білорусі, де Лукашенко має абсолютну владу. Схоже, проблеми зі здоров'ям серйозніші, ніж може здаватися", - пишуть журналісти.

На останньому офіційному заході в Мінську в Лукашенка був охриплий голос.

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