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Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня

"Українська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 21:03
Лукашенко раптово відмовився від виступу до 9 травня
Хренін виступає замість Лукашенка. Фото: Бєлта

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виступив у Мінську із традиційною промовою під час відзначення Дня перемоги 9 травня.

Джерело: білоруське видання "Наша Ніва"

Деталі: Журналісти звернули увагу, що після раптового повернення із Москви 9 травня Лукашенко лише взяв участь у покладанні квітів, а із промовою виступив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

У попередні роки зазвичай виступав сам Лукашенко.

 

"Подібне "доручення" - екстраординарна ситуація для Білорусі, де Лукашенко має абсолютну владу. Схоже, проблеми зі здоров'ям серйозніші, ніж може здаватися", - пишуть журналісти.

На останньому офіційному заході в Мінську в Лукашенка був охриплий голос.

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Що цьому передувало:

  • Лукашенко по закінченні військового параду, влаштованого у Москві, негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
  • На самому параді у Лукашенка була перев′язана рука. Пізніше стало відомо, що Лукашенко везли автотранспортом й на церемонію покладання квітів в Олександрівському саду.

Теми: Лукашенко9 травня
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