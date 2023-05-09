Після параду у Москві Лукашенко негайно повернувся в Мінськ з перев'язаною рукою

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко по закінченні військового параду, влаштованого у Москві російським диктатором Володимиром Путіним, негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.

Джерело: РБК, Белсат

Деталі: Повідомляється, що після параду Путін провів неформальний сніданок с гостями параду з Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, але фото та відео не зафільмували Лукашенка.

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Як свідчать фото, на самому параді у Лукашенка була перев′язана рука. Пізніше стало відомо, що Лукашенко везли автотранспортом й на церемонію покладання квітів в Олександрівському саду.

Фото: Белсат

Оновлено о 19:30: Лукашенко таки прибув до Мінська, де взяв участь в урочистостях до 9 травня.

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