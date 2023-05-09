Після параду у Москві Лукашенко негайно повернувся в Мінськ з перев'язаною рукою
Вівторок, 9 травня 2023, 19:37
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко по закінченні військового параду, влаштованого у Москві російським диктатором Володимиром Путіним, негайно повернувся в Мінськ, не чекаючи завершення всіх урочистостей.
Деталі: Повідомляється, що після параду Путін провів неформальний сніданок с гостями параду з Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану, але фото та відео не зафільмували Лукашенка.
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Як свідчать фото, на самому параді у Лукашенка була перев′язана рука. Пізніше стало відомо, що Лукашенко везли автотранспортом й на церемонію покладання квітів в Олександрівському саду.
Оновлено о 19:30: Лукашенко таки прибув до Мінська, де взяв участь в урочистостях до 9 травня.
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Цьому передувало:
- Попри запеклі бої та величезні втрати у війні проти України російський диктатор Володимир Путін провів парад у Москві 9 травня 2023 року. Літаки в ньому участі не брали, як і в 2022 році, а з гусеничної техніки був лише один танк Т-34 часів Другої світової війни.
- Попри війну на цей парад Путіна погодилися приїхати президенти Казахстану, Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Білорусі, а також прем’єр-міністр Вірменії.
- Україна вважає участь лідерів Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану у російському "параді перемоги" в Москві поряд із воєнним злочинцем Володимиром Путіним аморальним і недружнім кроком.
оновлено від 16:30