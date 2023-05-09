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З-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 21:46
З-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ
Скрін із відео 3-ї ошбр

У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились –відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті". 

Деталі: Військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, дані про ліквідацію ще 87 уточнюються. Як зазначає бригада, серед усіх них є і "вагнерівці". 

Крім того, захисники взяли у полон п’ятьох росіян, а також знищили декілька складів з БК ворога, міномети та "не один БМП".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області. 
  • Пригожин стверджував: "втекли всі і оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів".

Теми: БахмутвійнаРосіяПригожин
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