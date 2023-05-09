Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

З-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 9 травня 2023, 21:46
З-під Бахмута втекла бригада Міноборони Росії – ЗСУ
Скрін із відео 3-ї ошбр

У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії.

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада у Telegram

Дослівно: "Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута та "500 трупів" росіян, які там залишились –відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті". 

Реклама:

Деталі: Військові повідомили, що за дві доби на південно-західних околицях міста штурмовики 3-ої ОШБр у складі тактичної групи "Азов" ліквідували 64 окупанта, дані про ліквідацію ще 87 уточнюються. Як зазначає бригада, серед усіх них є і "вагнерівці". 

Крім того, захисники взяли у полон п’ятьох росіян, а також знищили декілька складів з БК ворога, міномети та "не один БМП".

Передісторія: 

  • 9 травня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що один із підрозділів Збройних сил РФ залишив свої позиції в районі Бахмута Донецької області. 
  • Пригожин стверджував: "втекли всі і оголили фронт завширшки майже два кілометри і глибиною 500 метрів".

Теми: БахмутвійнаРосіяПригожин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: