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Пентагон офіційно підтвердив: українці збили російський "Кинджал" із ЗРК Patriot

"Європейська правда"Вівторок, 9 травня 2023, 23:08

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер у вівторок підтвердив заяву української сторони про те, що російську ракету "Кинджал", яка летіла на гіперзвуковій швидкості, збили із зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Слова Райдера цитує телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Можу підтвердити, що вони (українці – ред.) збили російську ракету за допомогою системи протиракетної оборони Patriot. Як ви знаєте, ця система є частиною більш широкого спектру засобів протиповітряної оборони, які Сполучені Штати і міжнародне співтовариство надали Україні", – зазначив речник Міністерства оборони США.

Він додав, що США із партнерами продовжать "швидко надавати наземні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, щоб допомогти Україні контролювати своє суверенне небо і захистити своїх громадян від Росії". 

Нагадаємо, 6 травня командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що українські військові збили російську ракету "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot. США неофіційно підвердили це дещо пізніше.

Російська сторона називала "Кинджал" гіперзвуковою ракетою, та після її збиття в Україні фахівці висловили припущення, що насправді це балістична ракета, яка здатна летіти швидше, ніж звук.

Теми: СШАзброяППО
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