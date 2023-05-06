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Patriot в роботі: українська ППО таки збила гіперзвукову ракету "Кинджал"

Роман ПетренкоСубота, 6 травня 2023, 09:33
Patriot в роботі: українська ППО таки збила гіперзвукову ракету Кинджал
олещук на фоні patriot, фото повітряних сил

Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук запевняє, що українські військові таки збили російську ракету "Кинджал".

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова Олещука: "Вітаю український народ з історичною подією!

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Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!

Patriot.

Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії".

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Деталі: Олещук просить завчасно "не оприлюднювати інформацію, якою може скористатися ворог".

Що було раніше: Видання "Defense Express", проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал".

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат заявляв, що протиповітряна оборона не збивала в небі над Києвом 4 травня балістичну ракету росіян.

Теми: Повітряні сили ЗСУЗбройні сили
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