Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про обстріли і потерпілих
Четвер, 1 червня 2023, 01:48
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вночі 1 червня заявив про обстріл міста Шебекіно, де нібито є постраждалі.
Джерело: Гладков у Telegram
Пряма мова: "Сьогоднішня ніч для Шебекіно знову напружена.
Обстріл Збройними силами України тривав протягом години.
За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан важкий.
Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості".
Нагадаємо: Кілька днів тому В'ячеслав Гладков заявляв, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.
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