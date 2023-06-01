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Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про обстріли і потерпілих

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 01:48
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив про обстріли і потерпілих
В'ЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ, ФОТО "РІА НОВОСТИ"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков вночі 1 червня заявив про обстріл міста Шебекіно, де нібито є постраждалі.

Джерело: Гладков у Telegram

Пряма мова: "Сьогоднішня ніч для Шебекіно знову напружена.

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Обстріл Збройними силами України тривав протягом години.

За попередніми даними, є двоє постраждалих. Один чоловік із травматичною ампутацією лівої верхньої кінцівки, стан важкий.

Другий постраждалий із контузією звернувся до центральної районної лікарні самостійно. Чоловік у стані середнього ступеня тяжкості".

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Нагадаємо: Кілька днів тому В'ячеслав Гладков заявляв, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.

Теми: Росіяобстріл
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