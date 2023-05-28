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Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що потрапив під обстріл

Ольга Глущенко Неділя, 28 травня 2023, 01:26
Губернатор Бєлгородської області РФ заявив, що потрапив під обстріл
скриншот

Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що потрапив під обстріл у місті Шебекіно.

Джерело: Гладков у Телеграм

Пряма мова: "Потрапити до Шебекіна сам зміг тільки з другого разу. Вперше, в'їхавши до міста, потрапили під обстріл. Навіть не зміг вийти із машини. Снаряди розривалися на сусідній вулиці".

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Деталі: За словами Гладкова, протягом доби місто Шебекіно 5 разів зазнавало обстрілів, одна людина загинула, троє зазнали поранень.

Теми: Росіяобстріл
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