Київ опинився під ракетною атакою через 6 хвилин після оголошення тривоги

Після оголошення повітряної тривоги через 6 хвилин у Києві прогриміли вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Джерело: КМВА, Київська ОВА

Деталі: У КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.

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Київська ОВА закликала мешканців області перебувати в укриттях, оскільки в регіоні існує загроза ракетної атаки і працює ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці, а також про "виклик у Дніпровському районі столиці".

Варто зауважити, що між оголошенням повітряної тривоги і вибухами в Києві минуло 6 хвилин.

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Пізніше стало відомо, що за попередніми даними, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобіля.

Кличко додав, що падіння уламків відбулося у Дніпровському та в Деснянському районах.

КМВА повідомила про пошкодження поліклініки в в Деснянському районі.

У Деснянському районі було зафіксовано кілька викликів. На одній з вулиць загорілася автівка.

Оновлено о 03:29. Пряма мова Кличка: "Один госпіталізований у Дніпровському районі".

Пізніше Кличко повідомив про двох госпіталізованих.

Також він уточнив, що рятувальники підтвердили інформацію про падіння уламків на поліклініку в Деснянському районі, повилітали шибки в багатоповерхівці.

Нагадаємо: Вдень 29 травня росіяни могли атакувати Київ "Іскандерами", ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії.