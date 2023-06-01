Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Київ опинився під ракетною атакою через 6 хвилин після оголошення тривоги

"Українська правда"Четвер, 1 червня 2023, 03:29
Київ опинився під ракетною атакою через 6 хвилин після оголошення тривоги
ППО, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY

Після оголошення повітряної тривоги через 6 хвилин у Києві прогриміли вибухи, влада повідомила про роботу ППО.

Джерело: КМВА, Київська ОВА

Деталі: У КМВА повідомили, що у столиці працює ППО.

Київська ОВА закликала мешканців області перебувати в укриттях, оскільки в регіоні існує загроза ракетної атаки і працює ППО.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці, а також про "виклик у Дніпровському районі столиці".

Варто зауважити, що між оголошенням повітряної тривоги і вибухами в Києві минуло 6 хвилин.

Пізніше стало відомо, що за попередніми даними, внаслідок падіння уламків відбулося займання автомобіля.

ВІДЕО ДНЯ

Кличко додав, що падіння уламків відбулося у Дніпровському та в Деснянському районах.

КМВА повідомила про пошкодження поліклініки в в Деснянському районі.

У Деснянському районі було зафіксовано кілька викликів. На одній з вулиць загорілася автівка.

Оновлено о 03:29. Пряма мова Кличка: "Один госпіталізований у Дніпровському районі".

Пізніше Кличко повідомив про двох госпіталізованих.

Також він уточнив, що рятувальники підтвердили інформацію про падіння уламків на поліклініку в Деснянському районі, повилітали шибки в багатоповерхівці.

Нагадаємо: Вдень 29 травня росіяни могли атакувати Київ "Іскандерами", ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії.

Теми: Київповітряна тривогаППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Київ
Укриття в Києві будуть відчинені постійно – КМДА
Цілодобовий доступ та відповідальність у разі відмови: кияни створили петиції про укриття
Кличко закликав киян долучитися до перевірок укриттів
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: