Повітряні сили повідомили, чим Росія вдарила по Києву вдень 29 травня

Вдень 29 травня росіяни могли атакувати Київ "Іскандерами", ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Повітряна тривога була оголошена і фактично невеликий термін часу знадобився ворогу, щоби завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано ракети, які летять по балістичній траєкторії.

Попередньо, це були "Іскандери" (за даними Повітряних сил - до десятка ракет -ред.). Вони є різних модифікацій, "Іскандер-М" – це балістична ракета, а є "Іскандер-К" – це крилата ракета. Який тип озброєння був застосований – дамо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, ворог ймовірно використав також С-300 або С-400 (зенітні ракети, які також летять по балістичній траєкторії).

Нагадаємо: Як пояснював речник Повітряних сил, підбиті ракети не можуть випаруватись в повітрі, вони або їхні елементи обов'язково падають на землю. Українців наполегливо закликають не нехтувати тривогами і прямувати в укриття.