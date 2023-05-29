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Повітряні сили повідомили, чим Росія вдарила по Києву вдень 29 травня

Валентина РоманенкоПонеділок, 29 травня 2023, 12:28
Повітряні сили повідомили, чим Росія вдарила по Києву вдень 29 травня
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Вдень 29 травня росіяни могли атакувати Київ "Іскандерами", ракети летіли з півночі по балістичній траєкторії.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Повітряна тривога була оголошена і фактично невеликий термін часу знадобився ворогу, щоби завдати перші удари. Це говорить про те, що було застосовано ракети, які летять по балістичній траєкторії.

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Попередньо, це були "Іскандери" (за даними Повітряних сил - до десятка ракет -ред.). Вони є різних модифікацій, "Іскандер-М" – це балістична ракета, а є "Іскандер-К" – це крилата ракета. Який тип озброєння був застосований – дамо пізніше, коли будуть підбиті підсумки бойової роботи".

Деталі: За словами речника Повітряних сил, ворог ймовірно використав також С-300 або С-400 (зенітні ракети, які також летять по балістичній траєкторії).

Нагадаємо: Як пояснював речник Повітряних сил, підбиті ракети не можуть випаруватись в повітрі, вони або їхні елементи обов'язково падають на землю. Українців наполегливо закликають не нехтувати тривогами і прямувати в укриття.

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Теми: ракетний ударКиївППОПовітряні сили ЗСУ
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