У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці

У військовій адміністрації Києва оприлюднили інформацію щодо потерпілих та руйнувань у трьох районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Зокрема, за даними Київської КМВА, руйнування і потерпілі є у двох районах столиці.

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У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

У житловому будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

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Пошкодження нежитлового фонду:

зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;

уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;

також пошкоджений дільничний пункту поліції;

внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі через ворожу ракетну атаку – 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Крім того, в одному в житловому будинку внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

падіння уламків на адміністративну будівлю;

є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;

зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Також у Дарницькому районі в одному з будинків через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду: