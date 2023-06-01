У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці
У військовій адміністрації Києва оприлюднили інформацію щодо потерпілих та руйнувань у трьох районах столиці.
Джерело: КМВА
Деталі: Зокрема, за даними Київської КМВА, руйнування і потерпілі є у двох районах столиці.
У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).
7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.
У житловому будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.
Пошкодження нежитлового фонду:
- зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
- уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
- також пошкоджений дільничний пункту поліції;
- внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.
У Дніпровському районі через ворожу ракетну атаку – 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.
Крім того, в одному в житловому будинку внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.
Пошкодження нежитлового фонду:
- падіння уламків на адміністративну будівлю;
- є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.
Також у Дарницькому районі в одному з будинків через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.
Пошкодження нежитлового фонду:
- пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
- падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
- зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.