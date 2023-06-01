Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 06:20
У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці
наслідки обстрілу Києва, фото КМВА

У військовій адміністрації Києва оприлюднили інформацію щодо потерпілих та руйнувань у трьох районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Зокрема, за даними Київської КМВА, руйнування і потерпілі є у двох районах столиці.

У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

У житловому будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

Пошкодження нежитлового фонду:

ВІДЕО ДНЯ
  • зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
  • уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
  • також пошкоджений дільничний пункту поліції;
  • внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі через ворожу ракетну атаку – 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Крім того, в одному в житловому будинку внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

  • падіння уламків на адміністративну будівлю;
  • є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Також у Дарницькому районі в одному з будинків через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

  • пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
  • падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Теми: Київракетний ударвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
Київ
Посол ЄС про атаку РФ: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві
Вночі ворог атакував Київщину 10 "Іскандерами", ППО знищила всі ракети – Генштаб
КМВА повідомила, якими ракетами ворог атакував Київ
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: