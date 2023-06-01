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У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці

Ольга Глущенко Четвер, 1 червня 2023, 06:20
У КМВА повідомили про наслідки ракетного удару по столиці
наслідки обстрілу Києва, фото КМВА

У військовій адміністрації Києва оприлюднили інформацію щодо потерпілих та руйнувань у трьох районах столиці.

Джерело: КМВА

Деталі: Зокрема, за даними Київської КМВА, руйнування і потерпілі є у двох районах столиці.

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У Деснянському районі загинуло 3 особи, з них 2 дітей (вік 5-6 та 12-13 років).

7 осіб госпіталізовано, ще двом допомога надана на місці.

У житловому будинку вибиті вікна та двері. Вибуховою хвилею зірвало балкон.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкодження нежитлового фонду:

  • зафіксовано падіння уламків на дитячу поліклініку;
  • уламками пошкоджено дві школи – вибиті вікна та двері;
  • також пошкоджений дільничний пункту поліції;
  • внаслідок падіння уламків на дитячий садок вибуховою хвилею винесло вікна.

У Дніпровському районі через ворожу ракетну атаку – 3 постраждалих, 2 з них госпіталізовано.

Крім того, в одному в житловому будинку внаслідок падіння палаючих уламків виникло сильне задимлення, вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

  • падіння уламків на адміністративну будівлю;
  • є пошкоджені припарковані автомобілі, кілька одиниць транспорту згоріли;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині, на зелених зонах.

Також у Дарницькому районі в одному з будинків через падіння уламків вибуховою хвилею вибило вікна.

Пошкодження нежитлового фонду:

  • пошкоджено трубопровід гарячого водопостачання;
  • падіння уламків на нежитлову будівлю, зафіксовано руйнування на першому поверсі;
  • зафіксовано падіння уламків у дворах будинків, на проїжджій частині.

Теми: Київракетний ударвійна
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