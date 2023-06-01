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Членство України в НАТО наразі неможливе – глава МЗС Німеччини

"Європейська правда"Четвер, 1 червня 2023, 13:09

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявляє, що наразі не може бути й мови про членство України в НАТО, оскільки триває агресивна війна Росії.

Про це вона сказала перед неформальною зустріччю глав МЗС країн-членів НАТО в Осло, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За словами глави німецького МЗС, двері Альянсу відчинені для прийняття нових членів. Це стосується насамперед Швеції, але також і України.

"У той самий час зрозуміло також, що ми не можемо говорити про нове членство в розпал війни", – сказала Бербок, коментуючи вступ України.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш, прибувши на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові, заявив, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні обговорять можливість членства України в Альянсі після того, як війна з Росією закінчиться.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також зазначив, що НАТО на саміті у липні не зможе запропонувати повноправне членство Україні через агресивну війну Росії.

Теми: НАТОМЗС
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