Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Закарпатті заборонили УПЦ МП

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 16:20
На Закарпатті заборонили УПЦ МП
Митрополит Онуфрій та священнослужителі УПЦ МП, Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"

Закарпатська обласна рада ввела заборону на діяльність релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Джерело: сайт облради

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" депутати підтримали у четвер, 1 червня.

Реклама:

До заборони депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Дослівно у рішенні: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • 27 грудня 2022 року місцеві депутати звернулися до Верховної Ради, президента та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ МП, релігійних організацій з центром в РФ, що діють на території України.

Теми: УПЦ МПЗакарпаттязаборонарелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
УПЦ МП
У Києві жінці, яка чекала Росію й відстоювала УПЦ МП в лаврі, оголосили підозру
Собор УПЦ МП у Каневі хочуть передати державі
У Митрополита Павла діагностували гострий інфаркт – адвокат
Останні новини
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
01:04
На сході країни оголошена ракетна небезпека
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
Усі новини...
Реклама: