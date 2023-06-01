На Закарпатті заборонили УПЦ МП

Закарпатська обласна рада ввела заборону на діяльність релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Джерело: сайт облради

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" депутати підтримали у четвер, 1 червня.

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До заборони депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Дослівно у рішенні: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією".

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