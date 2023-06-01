Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Закарпатті заборонили УПЦ МП

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 16:20
На Закарпатті заборонили УПЦ МП
Митрополит Онуфрій та священнослужителі УПЦ МП, Фото: Борис Корпусенко / "Вечірній Київ"

Закарпатська обласна рада ввела заборону на діяльність релігійних організацій, пов’язаних із Росією.

Джерело: сайт облради

Деталі: Повідомляється, що відповідне рішення "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері діяльності громадських та релігійних організацій на території Закарпатської області" депутати підтримали у четвер, 1 червня.

До заборони депутати додають рекомендації правоохоронним органам забезпечити швидке та дієве реагування на виявлення фактів ведення антиукраїнської пропаганди з боку представників релігійних, громадських та інших організацій.

Дослівно у рішенні: "Заборонити на території Закарпатської області діяльність релігійних, церковних, громадських та інших організацій, які співпрацюють або пов’язані з країною-агресором російською федерацією".

Нагадаємо:

  • 27 грудня 2022 року місцеві депутати звернулися до Верховної Ради, президента та Кабміну щодо заборони діяльності УПЦ МП, релігійних організацій з центром в РФ, що діють на території України.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УПЦ МПЗакарпаттязаборонарелігія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Українські пілоти ще не вирушали на навчання за кордон – Повітряні сили

Оновлено від 17:05На Бахмутському напрямку українська армія просувається вперед, займає висоти – Маляр

відео, фотоУ російському Сибіру палає підстанція, ЗМІ повідомляють про вибух

У Вірменії заявили про проблеми через членство в ОДКБ

Генерал Міллі: Україна дуже добре підготувалася до контрнаступу

Усі новини...
УПЦ МП
"Лебідь під замком": суд продовжив цілодобовий домашній арешт митрополита УПЦ МП
Прикордонники зупинили попа УПЦ МП, фаната "руского міра": обставини спокуси зрадою зʼясує СБУ
Викрили настоятеля монастиря з Мелітополя: чекав на "руський мір" і допомагав окупантам
Останні новини
04:10
У Деснянському районі Києва уламки впали на проїжджу частину, є пошкодження – КМВА
03:20
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО
02:36
оновлено від 02:10В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
01:50
Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову
01:03
На підступах до Києва та області повідомляли про роботу ППО
00:52
Ворог вдарив по Сумщині – зафіксовано 94 вибухи за добу
00:02
Одному з найбагатших людей Фінляндії виписали 121 тисячу євро штрафу за перевищення швидкості
00:00
Оновлено від 22.35Окупанти атакували Харків ракетами С-300, в області пошкодили аміакопровід – ОВА
23:48
Кулеба: Вільнюс має "підтягнути" НАТО до реальності, рішення Бухареста від неї максимально відірване
23:24
Головний радник Ердогана очолив розвідку Туреччини
Усі новини...
Реклама: