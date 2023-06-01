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Провокування ворожнечі: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП з Житомирщини

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 червня 2023, 16:31
Провокування ворожнечі: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП з Житомирщини
Віссаріон. фото з Вікіпедії

Служба безпеки України зібрала доказову базу на керівника і секретаря Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, що на Житомирщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За матеріалами слідства, упродовж декількох років митрополит (за даними УП, митрополит Віссаріон (в миру Василь Стретович) –ред.) особисто готував тексти прокремлівських листівок і брошур.

В цих "агітках" він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них.

Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тисяч примірників, які секретар єпархії – рідний брат митрополита розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади.

Співробітники Служби безпеки вилучили пропагандистську продукцію під час безпекових заходів на Житомирщині навесні 2022 року.

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті у прикордонному районі.

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На підставі висновків експертиз та зібраних доказів обом зловмисникам повідомлено про підозру в порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Їм загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, зазначається, що під час обшуків на території сусідньої Житомирської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ та Національної поліції викрили "ближнє коло" місцевого архієрея на оборудках із пожертвами вірян.

За даними слідства, гроші, які парафіяни збирали на ліквідацію наслідків пожежі в єпархіальному управлінні в січні 2022 року, фігуранти витратили на власні потреби.

Мова йде про понад 1 мільйон гривень.

Наразі триває розслідування за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Встановлюються усі обставини злочину для притягнення винних до відповідальності.

Теми: УПЦ МПСБУ
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