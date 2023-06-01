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Компанії друга Пригожина прибирають на стратегічних об'єктах України – ЗМІ

Євген КізіловЧетвер, 1 червня 2023, 18:25
Компанії друга Пригожина прибирають на стратегічних об'єктах України – ЗМІ
Пригожин і Апсіт, колаж Слідство.Інфо

Клінінгові компанії з орбіти російського бізнесмена Едуарда Апсіта, якого пов’язують з головним вагнерівцем Євгенієм Пригожиним, багато років поспіль прибирають українські стратегічні об'єкти.

Джерело: розслідування Слідство.Інфо

Деталі: Йдеться про такі стратегічні об’єкти, як "Укрзалізниця", "Укрпошта", "Укренерго", аеропорт "Бориспіль" та нині окупований бердянський порт. Компанії Аспіта прибирають на них роками.

Наприклад, у дні обстрілу росіянами української критичної інфраструктури "Укренерго" проводить тендер на прибирання, зокрема, електричних підстанцій у різних областях України. Перемагає компанія ТОВ "Чистий Світ Технології", яка входить в умовну групу компаній "Чисто".

Ця компанія належить до орбіти російського бізнесмена білоруського походження Едуарда Апсіта. Він створив цілу клінінгову імперію з компаній в Росії, Білорусі та Україні.

В Україні компанії групи "Чисто" роками мали доступ до стратегічних об’єктів, як-от "Укрпошта", "Укртранснафта", аеропорт "Бориспіль", "Укрзалізниця" тощо. Зараз, наприклад, вони працюють на підстанціях "Укренерго" та в "ПриватБанку" на прифронтових територіях.

Паралельно компанія групи "Чисто" працювала в окупованому Криму та прибирала казарми Чорноморського флоту Міноборони Росії. У Росії клінінгові компанії, пов’язані з сім’єю Апсіт, прибирали Кремль.

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В Апсіта є російський та білоруський паспорти, а також у нього є зв’язок з власником "ПВК Вагнер" Євгенієм Пригожиним.

Колеги з ОССРП, з якими "Слідство.Інфо" працювало над цим розслідуванням, встановили зв’язок клінінгових компаній з орбіти Апсіта та Пригожина.

Журналісти встановили, що клінінгові компанії, пов’язані з Апсітом, були помічені у співпраці з компаніями Пригожина, роками прибирають у найбільших державних будівлях України.

Крім того, у 2017 році Федеральна антимонопольна служба Росії викрила картельну змову на аукціонах з обслуговування військових містечок. Змовились дві групи компаній: одна — пов’язана з Пригожиним, а інша — з людьми, які пов’язані з компаніями групи Апсіта. Сам бізнесмен заперечує знайомство, бізнес-стосунки та картельну змову з Пригожиним, однак відмовляється розголошувати інші дані щодо свого бізнесу.

Теми: ПригожинбізнесУкраїна
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